2018/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..القت قوة امنية، اليوم الاربعاء، القبض على ارهابي كان يعمل سجانا لدى داعش في نينوى.وذكر مركز الإعلام الأمني نقلا عن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن،ان” فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى يلقي القبض على إرهابي مطلوب قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب والذي كان يعمل سجان […]

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