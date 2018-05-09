اسعار بيع وشراء العملات العالمية في الاسواق العراقية

2018/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - سعر بورصة الكفاح = 120.400

اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة

سعر بيع للدولار = 121.000

سعر شراء للـدولار = 120.000

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118.35 دولار

الباوند السعر العالمي : 100 باون = 135.24 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 436.50 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1309.70 $

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 76.53 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 70.50 دولار

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