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انفجاران وسط العاصمة الأفغانية كابول
2018/05/09 | 12:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال المتحدث حشمت ستانكزاي في حديث صحفي : "انه سمع دوي انفجار أعقبه إطلاق نار وقع أمام الدائرة الأمنية 13 غرب المدينة ولم تتوافر بعد مزيد من المعلومات حول الضحايا أو الخسائر".وضرب انفجار ثان منطقة قلعة فتح الله في الدائرة العاشرة وسط العاصمة الأفغانية كابول.انتهىد.م

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