2018/05/09 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط ست شاحنات محملة بـ”مواد غذائية” مهربة في ديالى

اعلنت مفتشية الداخلية في ديالى اليوم الاربعاء، ضبط 6 شاحنات محملة بمواد غذائية وفواكه مستوردة مهربة وغير مرسمة كمركياً في سيطرة الجورجية على حدود المحافظة قادمة من شمال العراق.

وذكرت المفتشية في بيان تابعه “الموقف العراقي” ان عملية الضبط تمت بناءً على ورود معلومات من مصادر مكتب المفتش العام الخاصة تفيد بعبور شاحنات محملة بمواد غذائية وفواكه مستوردة غير مرسمة كمركيا السيطرات قادمة من شمال العراق وتنوي التوجه لبغداد دون أن يُتخذ بحقها أي اجراء قانوني.واضافت ان “مكتب تفتيش ديالى شكل مفارز خاصة لمراقبة الطرق الخارجية والسيطرات الواقعة على حدود المحافظة بغية ضبط الشاحنات المخالفة للضوابط، حيث تمكنت المفارز من ضبط 6 شاحنات مختلفة في سيطرة الجورجية التابعة لقسم شرطة العبارة محملة ببضائع مستوردة غير مرسمة كمركياً”.

واشار الى ان “المفارز التفتيشية نضمت محاضر ضبط اصولية، ودونت افادة السائقين”، لافتا الى انها “قامت بتسليم الشاحنات ببضائعها مع سائقيها الى مركز شرطة خرنابات بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

وبين ان “مكتب المفتش العام في محافظة ديالى قد عمل على رفع تقريراً مفصلاً بالحالات المضبوطة الى مديرية تفتيش المحافظات”، موصياً فيه بـ”اجراء تحقيق في أداء السيطرات والطرق الخارجية”.ش

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