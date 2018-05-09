القبض على سبعة متهمين بالإرهاب وتهريب الاثار والمخدرات في بغداد

2018/05/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على سبعة متهمين بتهريب الاثار والإرهاب والمخدرات في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمين بالسرقة في منطقة حي الرسالة الاولى، حيث ضبط بحوزتهم مواد مسروقة من أحد مدارس المنطقة، ومتهمين اثنين بالإرهاب في منطقة حي الزهور جنوبي بغداد، ومتهم بتهريب الاثار في منطقة هور رجب، ضبط بحوزته قطعة اثرية ثمينة".

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وأضافت في السياق ذاته انه "تم إلقاء القبض عل متهم بترويج وتعاطي المخدرات في منطقة الزعفرانية وبحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة".

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