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خامنئي يقول إن ترامب أخطأ وكذب أكثر من 10 مرات في خطابه
2018/05/09 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خامنئي يقول إن ترامب أخطأ وكذب أكثر من 10 مرات في خطابه

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