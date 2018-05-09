2018/05/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي يقول إن ترامب أخطأ وكذب أكثر من 10 مرات في خطابه

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