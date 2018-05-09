القبض على سجان داعشي في ايمن الموصل

2018/05/09 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-09 الساعة 11:53 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

اعلنت قيادة شرطة نينوي، الاربعاء، القاء القبض على سجان داعشي في الجانب الايمن من الموصل.

وقال قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد الجبوري في بيان تلقته /موازين نيوز/، ان "فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى القت القبض على الداعشي ( محمود صالح حسين ) المطلوب قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب".

واضاف، ان "الداعشي كان يعمل سجان في أحد سجون داعش في منطقة الفيصلية"، لافتاً الى، انه "تم القبض عليه في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى29/ص

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