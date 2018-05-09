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امريكا فقدت مصداقيتها بانسحابها من الاتفاق النووي
2018/05/09 | 12:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

واشار آية الله مكارم شيرازي الي ما ينقل عن بعض الامريكان بشأن التفاوض مرة اخري مع ايران واضافة بنود جديدة للاتفاق قائلا ان الامريكان يقولون انهم لا يقبلون الاتفاق ويجب التفاوض مرة اخري واضافة بنود جديدة اليه فاذا افترضنا ان الجمهورية الاسلامية قبلت ذلك فما هو ضمان الالتزام به من قبل حكام امريكا والقول مرة اخري بانهم لايقبلوه.واضاف ان الانسحاب الامريكي من الاتفاق اثبت انه لايمكن الوثوق بكلام وعهود مسئوليهم.انتهي**م م** 1718

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