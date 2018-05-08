قتل ارهابي وتدمير مضافتين لداعش في سامراء

2018/05/09 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع تمكنت القوات الامنية من قتل ارهابي انتحاري وتدمير مضافتين لعصابات داعش الارهابية في سامراء.وقال الناطق باسم الاعلام الامني العميد يحى رسول في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء نفذت عملية تفتيش في منطقة (بيشكان ومنطقة تل الذهب الى مصب النهر العظيم في […]

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