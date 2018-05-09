2018/05/09 | 12:20
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سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
العالم الاسلامي السعودية
سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:49
سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
يتبع ...
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).