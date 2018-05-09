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سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
2018/05/09 | 12:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

العالم الاسلامي السعودية

سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:49

سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

سماع دوي أربعة انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

يتبع ...

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