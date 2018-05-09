2018/05/09 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري يوم الأربعاء عن القاء القبض على "سجّان" في تنظيم داعش بمدينة الموصل مركز المحافظة.

وقال العميد الركن الجبوري في بيان له اليوم، ان فوج طوارئ الشرطة الثالث التابع لقيادة شرطة نينوى القى القبض على الداعشي ( محمود صالح حسين ) المطلوب قضائياً وفق المادة ٤ ١ إرهاب والذي كان يعمل سجان في أحد سجون داعش في منطقة الفيصلية.

وأشار قائد الشرطة الى انه تم القبض عليه في منطقة حي سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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