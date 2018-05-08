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العراق يرفع إنتاج النفط في حقل الزبير إلى 475 ألف برميل يوميا
2018/05/09 | 12:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العراق يرفع إنتاج النفط في حقل الزبير إلى 475 ألف برميل يوميا | موازين نيوز

الأربعاء 23/08/1439 هـ - الموافق 09/05/2018 م ، الساعة 12:24 مساءً (بغداد)، 09:24 AM (غرينتش)

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أخبار موازين

اقتصاد

منذ 2018-05-09 الساعة 12:15 (بتوقيت بغداد)

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