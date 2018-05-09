الصين تدعو الى حماية الاتفاق النووي الإيراني وتعرب عن اسفها لانسحاب اميركا

2018/05/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة دعت الصين، اليوم الأربعاء، إلى حماية الاتفاق النووي الإيراني رغم إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق والذي أعربت بكين عن “الاسف” إزاءه.وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ إن بكين وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاق في 2015 دعت “كل الاطراف إلى التحلي بالمسئولية” من أجل “العودة في […]

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