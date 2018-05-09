نائب:حكومة الأغلبية “اكذوبة”

2018/05/09 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 9 ماي 2018 - 12:21 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان، الاربعاء، الحديث عن حكومة الأغلبية بـ”الامنيات” التي لن يتم تحقيقها.وقال اللبان في حديث صحفي له اليوم، ان “الحديث عن حكومة الأغلبية مجرد أمنيات صعب تطبيقها”، موضحاً أن “الأغلبية لا يمكن أن تتحقق ما لم تتوفر شروطها”.وبشأن الصراع لتشكيل الكتلة الأكبر، ومستقبل الخارطة السياسية قال اللبان، إن “القراءة غير واضحة تماماً، وأن هذا الأمر سيتحدد وفقاً لما ستفرزه نتائج الانتخابات”، مبيناً أن “الجماهير هي التي ستحدد من هو الأفضل والأكفأ”.وأضاف: “نحن نراهن على وعي الشارع لتحديد من هو الأكفأ”، معبّراً عن “خشيته من قدرة الأحزاب على تسييس الناخبين وجرهم باتجاه التصويت للفاسدين”.ولفت إلى أن “الحكومة المقبلة يمكن أن تتشكّل على أساس التوافقية”، مضيفاً أن “التوافقية اثنتان، الأولى توافقية أحزاب وهي مرفوضة، والأخرى توافقية مصلحة عامة”.وأكد أنه يأمل “تشكيل حكومة أغلبية تحقق الاستقرار للبلاد”.يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد رفض في وقت سابق تشكيل حكومة أغلبية، مبنية على اساس “نبذ الآخر”، مبيناً أنه “يطمح لحكومة توافقية تشترك فيها جميع مكونات الشعب العراقي”.

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