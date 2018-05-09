كردستان تتكبد خسائر بقيمة 15 مليار دينار جراء الامطار

2018/05/09 | 12:25

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المعلومة/بغداد..

أعلن عضو لجنة الخدمات في برلمان إقليم كردستان حسين إسماعيل، الأربعاء، عن تسبب الإمطار الأخيرة في الإقليم بخسائر مادية تقدر بأكثر من 15 مليار دينار، داعيا إلى وقفة عاجلة لإصلاح المرافق الحيوية التي تضررت.

وقال اسماعيل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “موجة الإمطار والسيول الأخيرة في إقليم كردستان تسببت بخسائر مادية جسيمة في عموم الإقليم تقدر بأكثر من 15 مليار دينار”، مبينا أن “محافظة دهوك جاءت في مقدمة المحافظات من حيث نسبة التضرر”.

واشار اسماعيل إلى “تعطل اغلب المناطق السياحية في الإقليم نتيجة موجة الامطار الغزيرة”، داعيا حكومة الإقليم إلى “وقفة عاجلة لإصلاح المرافق والبنى التحتية العامة التي عطلت الحياة في كردستان”.

وكانت مدن البلاد شهدت خلال الايام القليلة الماضية موجة امطار غزيرة تراوحت شدتها من محافظة إلى اخرى في ظاهرة غير مألوفة خصوصا مع قرب حلول فصل الصيف.



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