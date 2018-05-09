الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الكامل بالاتفاق النووي الايراني
2018/05/09 | 12:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة اكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التزامه الكامل بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه مضيفا أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

  وأضافت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 28 دولة، في بيان “طالما واصلت إيران تنفيذ التزاماتها النووية.

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الكامل بالاتفاق النووي الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الكامل بالاتفاق النووي الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الطلبة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ القوات السعودية تشن حملة مداهمات في القطيف
⋙ ارتفاع اسعار النفط لاعلى المستويات بعد تخلي امريكا عن الاتفاق النووي
⋙ الامين العام لجامعة الدول العربية : هناك ضرورة لمراجعة الاتفاق الدولي مع ايران
⋙ ‏الداخلية تعلن اعتقال احد سجاني داعش في ايسر الموصل
⋙ القبض على ثمانية متهمين بالارهاب وتهريب الاثار في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو : افرح يا عراقي قريبا سنبني تمثال لقاسم سليماني في الاراضي العراقية ورئيسك يقبل يد خامنئي
⋙ فيديو| التوابل الحارة عنصر أساسي بالأطعمة في باكستان
⋙ بالصور.. التلاميذ على الارض خارج قاعاتهم بسبب الانتخابات
الأكثر شيوعا