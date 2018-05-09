الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الكامل بالاتفاق النووي الايراني

2018/05/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة اكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، التزامه الكامل بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه مضيفا أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.وأضافت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 28 دولة، في بيان “طالما واصلت إيران تنفيذ التزاماتها النووية.[…]

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