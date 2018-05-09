القبض على ثمانية متهمين بالارهاب وتهريب الاثار في بغداد

2018/05/09 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..

تمكنت القوات الأمنية، الاربعاء، من القاء القبض على مطلوبين بتهمة السرقة والارهاب وترويج المخدرات و تهريب الاثار في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقة حي الرسالة الاولى، بحوزتهم مواد مسروقة من احدى مدارس المنطقة، ومتهمين بالارهاب في منطقة حي الزهور جنوبي بغداد، ومتهم بتهريب الاثار في منطقة هور رجب جنوبي العاصمة، بحوزته قطعة اثرية ”.

وأضاف البيان، أنه “تم إلقاء القبض على متهم بترويج وتعاطي المخدرات في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد ، بحوزته كمية من مادة الكرستال”، مبينة انه “تم احالة جميع المتهمين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.



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