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سوريا.. أنباء عن شهداء وجرحى جراء سقوط قذيفة صاروخية وسط دمشق
2018/05/09 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أفادت وسائل إعلام محلية في سوريا, اليوم الاربعاء, عن سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق، نتيجة لسقوط قذيفة صاروخية في منطقة المرجة، مصدرها من حي الحجر الأسود جنوبي العاصمة.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر في قيادة شرطة دمشق وشهود عيان أن دوي الانفجار كان بسبب سقوط قذائف صاروخية على […]

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