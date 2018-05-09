الحزب الديمقراطي الكردستاني: سنطرد العبادي وقواته من كركوك

2018/05/09 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المثول امام المحاكمة الدولية بشأن "الخروق" الدستورية، وأشار في الوقت نفسه الى ان قوات البيشمركة "ستطرده" هو وقواته من كركوك يوما ما.وقال عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني علي عوني لقناة كوردستان 24 إن بغداد تتعامل بانتقائية مع الدستور العراقي حيث تطبق المواد التي تصب في صالحها فقط ولا تنفذ المواد تختص بحقوق الآخرين، مؤكدا وجود 55 مادة دستورية تم خرقها من جانب العبادي.وتابع "في الحقيقة انها كان يتعين على العبادي أن يمثل أمام المحاكم الدولية بشأن تلك الخروق" لاسيما تلك التي تتصل بالمناطق المتنازع عليها، لافتا الى ان "العبادي ومن قبله كانوا أيضا يتحدثون بنفس اللغة (بشأن الكرد) ولكنهم اصبحوا في مزبلة التاريخ".وقال عوني إن "كركوك مدينة كردستانية وسيأتي اليوم الذي ستطرد فيه قوات البيشمركة العبادي وقواته من المدينة"، مبينا أن "العبادي والحشد لم يكن لهم وجود في كركوك لولا الخيانة التي حدثت في 16 أكتوبر (تشرين الأول)".واوضح أن "القانون لا يسمح بتحريك قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها والمختلف عليها وفق المادة 140"، معتبرا أن "العبادي لا يروج لدعاية انتخابية في المحافظات العراقية فقط بل هي قناعة مترسخة لديهم جميعا".وأضاف عوني انه لو لم يبق كوردي واحد في كركوك "فهي كردستانية"، وقال "عدم تطبيق المادة 140 دليل على فشل الحكومات العراقية المتعاقبة على مدار 14 سنة".

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