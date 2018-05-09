امطار رعدية تشهدها البلاد في يوم الانتخابات

2018/05/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد ايام الانتخابات تساقط امطار رعدية مصحوبة ببَردّ “حالوب”.وقالت الهيئة في بيان لها تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم غد الخميس سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة، فيما سيكون الطقس […]

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