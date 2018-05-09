2018/05/09 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / إصابة خمسة جنود بهجوم مسلح جنوب غربي كركوك

09/05/2018 13:33:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / كركوك

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاربعاء، بأن خمسة جنود تعرضوا الى كمين مسلح جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لـ(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، ان "مجموعة مسلحة ارهابية اطلقت، فجر اليوم، قذيفة على سيارة تنقل خمسة منتسبين في الجيش من اهالي قضاء الحويجة تعرضوا الى كمين عند نزولهم في الرياض (٤٥ كم جنوب غربي كركوك)، ما ادى الى اصابتهم بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الجنود كانوا خارج العمل الرسمي ويتمتعون بالاجازة الاعتيادية عندما تعرضت سيارتهم لاطلاق القذيفة"، مشيرا الى ان "قوة امنية اخلت المصابين الى مستشفى كركوك لتلقي العلاج".

يذكر ان محافظة كركوك ( ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تشهد استقرار امني ولكنها تسجل خروقات امنية بين فترة واخرى تستهدف القوات الامنية والمدنيين على حد سواء.

ت:ح.ك

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