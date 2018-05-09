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الامين العام للمؤتمر الوطني المهندس اراس حبيب كريم يدعو القوات الامنية للتصويت لمشروع التغيير
2018/05/09 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

وجه الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي، المهندس آراس حبيب محمد كريم، اليوم الأربعاء, دعوة الى القوات المسلحة الذين سيبدأون عملية الإقتراع عبر التصويت الخاص غداً الخميس إلى المشاركة في التغيير بواقع البلاد.

وذكر بيان, للمهندس حبيب, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه, إخواني في القوات المسلحة بكل صنوفها وأشكالها إن التضحيات […]

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