بالفيديو والصور-أطول رحلة بحرية في العالم..مدتها 245 يوماً بتكلفة قياسية

2018/05/09 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السفينة السياحية العملاقة "فايكينج صن" القيام بأطول رحلة بحرية في العالم.

وكشفت السفينة العملاقة عن رحلة بحرية هي الأطول في العالم ستشهد زيارة 59 دولة في 245 يوماً بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ومن المقرر أن تبحر السفينة من "جرين ويتش" جنوب شرق لندن أغسطس من العام المقبل على أن تنهي رحلتها في مايو 2020.

وستجوب السفينة 113 ميناء في 59 دولة حول العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية، فيما ستبلغ تكلفة الرحلة 67 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 273 جنيهاً استرلينياً في اليوم.

وعن برنامج الرحلة فإن السفينة النرويجية الفخمة ستبدأ وركابها البالغ عددهم 930 رحلتها في أيرلندا والنرويج قبل عبور المحيط الأطلسي إلى جرينلاند، وتنتهي الرحلة بممر عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط ، ثم إلى سواحل إسبانيا والبرتغال قبل العودة مرة أخرى إلى بريطانيا.

وسيحظى ركاب السفينة خلال هذه الرحلة الطويلة بالعديد من المميزات إذ سيتواجد موسيقيون كلاسيكيون على متن السفينة ومحاضرات في التاريخ والفنون ودروس الطبخ، وستوفر السفينة أيضًا المساحات الاسكندنافية الهادئة، والوصول المميز إلى “الخبرات” في العديد من الوجهات التي يزورها الضيوف.

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