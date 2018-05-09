الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تويتر تتيح إمكانية تشفير الرسائل لمستخدمي التطبيق بنظام اندرويد
2018/05/09 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشفت مواقع تقنية متخصصة عن اختبار “تويتر” لخاصية تتيح لمستخدمي التطبيق الخاص بنظام “أندرويد” إمكانية إرسال رسائل سرية مشفرة.

ووفقا موقع “تك كرانش” فإن المطورة جان وونغ هي أول من لاحظت وجود الخاصية الجديدة ضمن الكود الخاص بالتطبيق.

ورغم عدم تأكيد تويتر رسميا حتى الآن، إلا أن التقارير أكدت أن الخاصية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويتر تتيح إمكانية تشفير الرسائل لمستخدمي التطبيق بنظام اندرويد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويتر تتيح إمكانية تشفير الرسائل لمستخدمي التطبيق بنظام اندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).


كامل التفاصيل في: وكالة انباء الطلبة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اجتماع عاجل مع نفسي
⋙ لم ينته توزيع الأدوار بين المرجعية وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية!!
⋙ عائلة ضحية اشتباكات ليفربول وروما تصدر بيانا بخصوص حالته الصحية
⋙ راديو كتالونيا : برشلونة سيستأنف عقوبة روبيرتو
⋙ آلفيس قد يغيب عن مونديال روسيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الملف النووي الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو وبوتين بموسكو
⋙ بالفيديو والصور-أطول رحلة بحرية في العالم..مدتها 245 يوماً بتكلفة قياسية
⋙ بالصور.. التلاميذ على الارض خارج قاعاتهم بسبب الانتخابات
الأكثر شيوعا