تويتر تتيح إمكانية تشفير الرسائل لمستخدمي التطبيق بنظام اندرويد

2018/05/09 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشفت مواقع تقنية متخصصة عن اختبار “تويتر” لخاصية تتيح لمستخدمي التطبيق الخاص بنظام “أندرويد” إمكانية إرسال رسائل سرية مشفرة.ووفقا موقع “تك كرانش” فإن المطورة جان وونغ هي أول من لاحظت وجود الخاصية الجديدة ضمن الكود الخاص بالتطبيق.ورغم عدم تأكيد تويتر رسميا حتى الآن، إلا أن التقارير أكدت أن الخاصية […]

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