2018/05/09 | 13:48

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عنوان الخبر المرسل:اغلاق المنافذ والمطارات العراقية يوم "الانتخابات " بأمر القائد العامhttp://www.skypressiq.net/l/36942

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق المنافذ والمطارات العراقية يوم "الانتخابات " بأمر القائد العام) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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