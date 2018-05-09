الأربعاء 9 أيار 2018 م (23 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


اغلاق المنافذ والمطارات العراقية يوم
2018/05/09 | 13:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:اغلاق المنافذ والمطارات العراقية يوم "الانتخابات " بأمر القائد العامhttp://www.skypressiq.net/l/36942

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق المنافذ والمطارات العراقية يوم "الانتخابات " بأمر القائد العام) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق المنافذ والمطارات العراقية يوم "الانتخابات " بأمر القائد العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ اجتماع عاجل مع نفسي
⋙ لم ينته توزيع الأدوار بين المرجعية وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية!!
⋙ عائلة ضحية اشتباكات ليفربول وروما تصدر بيانا بخصوص حالته الصحية
⋙ راديو كتالونيا : برشلونة سيستأنف عقوبة روبيرتو
⋙ آلفيس قد يغيب عن مونديال روسيا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسل الغد: الملف النووي الإيراني على طاولة لقاء نتنياهو وبوتين بموسكو
⋙ بالفيديو والصور-أطول رحلة بحرية في العالم..مدتها 245 يوماً بتكلفة قياسية
⋙ بالصور.. التلاميذ على الارض خارج قاعاتهم بسبب الانتخابات
الأكثر شيوعا