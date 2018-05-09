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عملية أمنية لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا خلال الانتخابات
2018/05/09 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنبار- واع نفذت القوات الامنية المشتركة عملية على الحدود مع سوريا، للقضاء على داعش في مناطق القائم وراوة وعكاشات وتأمين محيطها.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلا عن تصريحات لقادة ميدانيون في الحشد الشعبي إن “مسك الحدود العراقية مع سوريا في جانبها القريب من مدينة الموصل (سنجار والبعاج) و مدينة الانبار (القائم وراوة) والقضاء […]

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