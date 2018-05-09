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جهاز الميكروويف يدمر فيتامين سي في طعامنا
2018/05/09 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة يساعد جهاز الميكروويف في تسريع عملية الطهي وتسخين الطعام، فبعد بضع دورات في جهاز الميكروويف يكون الطعام جاهزا.

ولكن هل يكون الطعام في هذه الحالة صحيا أم لا؟ وهل تسبب الإشعاعات الصادرة ضررا على الطعام؟ الأمواج الكهرومغناطيسية الصادرة عن هذا الجهاز تحرك جزيئات ماء الطعام، مما يؤدي إلى توليد حرارة نتيجة […]

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