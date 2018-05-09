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معصوم: نأسف لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
2018/05/09 | 13:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

  يتبع…

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