معصوم: نأسف لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

2018/05/09 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..يتبع…

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