العثور على كدس متفجرات من مخلفات داعش في الانبار

2018/05/09 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة عثرت القوات الامنية، اليوم الأربعاء، على كدس يحتوي عبوة ناسفة وسبعة قذائف دبابات تالفة وخمسة قنابر هاون من مخلفات داعش في الانبار.وذكر بيان لمركز الاعلام الأمني تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، إن “القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تمكنت من العثور على كدس للعبوة ناسفة وسبعة قذائف دبابات […]

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