معصوم يأسف للقرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

2018/05/09 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب رئيس الجمهورية ور فؤاد معصوم عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بالانسحاب من اتفاقية جنيف حول البرنامج النووي الإيراني الموقعة نهاية عام 2015 بين إيران ومجموعة {1+5}، مثمنا" إصرار الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية على مواصلة الالتزام التام بها، كما حث الولايات المتحدة على عدم المساس بالاتفاقية وتجنب عرقلة تنفيذها بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة عليها".ودعا معصوم في بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ، الولايات المتحدة، إلى "إعادة النظر بقرارها"، معتبرا إن " الاتفاقية مثلت انجازا كبيرا لتعزيز فرص إحلال السلام والتقدم لجميع دول المنطقة والأسرة الدولية عبر تفعيل الدبلوماسية الرشيدة لإنهاء التوترات الخطيرة وتفادي الكوارث المحدقة بالاعتماد على الحكمة والحوار الإنساني والتفاهم البناء القائم على أسس ومبادئ الأمم المتحدة".وفيما شدد على " معارضة العراق لكل أشكال أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية"، أكد معصوم القلق من أن قرار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد من الاتفاق التاريخي بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يخدم إمكانية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".انتهى

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