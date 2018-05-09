2018/05/09 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاربعاء، ان” الصمت الانتخابي يبدأ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في مؤتمر صحافي عقده اليوم, وحضرته اسيا الاخبارية، انه “تم اتخاذ اجراءات احتياطية في يوم الانتخابات من خلال عدم استخدام الموبايلات داخل محطة الاقتراع”، داعيا المواطنين الى “التعاون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الصمت الانتخابي يبدأ الجمعة الساعة السابعة صباحا وعلى الجميع الالتزام) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الصمت الانتخابي يبدأ الجمعة الساعة السابعة صباحا وعلى الجميع الالتزام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).