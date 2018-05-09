رئيس مجلس كربلاء: يوم غد دوام رسمي .. وفي هذه الحالة نعلن عن العطلة

2018/05/09 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء، الاربعاء، ان يوم غد الخميس دوام رسمي في المحافظة، مؤكداً ان مثل هكذا عطل هي من اختصاص الحكومة المركزية.

وقال نصيف جاسم الخطابي، في حديث لوكالة نون الخبرية، ان "يوم غد الخميس، دوام رسمي في المحافظة"، نافياً ما تحدثت به بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عطلة محلية في كربلاء.

واكد الخطابي، انه "في حال اعلنت الحكومة المركزية عن وجود عطلة يوم غد الخميس، فإننا سنلتزم بقرار الحكومة المركزية وبذلك يكون يوم غد الخميس عطلة رسمية".

يذكر ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن وجود عطلة محلية يوم غد الخميس في كربلاء.

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