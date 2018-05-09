شرطة واسط تلقي القبض على 71 متهماً وتعثر على متفجرات

2018/05/09 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 71 متهماً بمواد قانونية مختلفة، والعثور على مخلفات حربية، خلال ممارسات امنية في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، ان "الممارسات الامنية لشرطة واسط، اثمرت عن القاء القبض على 71 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، من بينها القتل والسرقة، في عموم المحافظة".

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وبينت ان "الشرطة عثرت على مخلفات حربية عبارة عن قذيفة مدفع عيار (130 ملم)، و43 قذيفة مدفع (م/ط عيار 57 ملم) في ارض متروكة في منطقة الصويرة".

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