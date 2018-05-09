اختطاف ناشط مدني في ذي قار

2018/05/09 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-09 الساعة 13:42 (بتوقيت بغداد)

ذي قار – موازين نيوز

افاد مصدر امني، الاربعاء، بإختطاف الناشط المدني فرج البدري في سوق الشيوخ .

وقال المصدر لمراسل، /موازين نيوز/، ان "جهة مجهولة اقدمت على اختطاف الناشط المدني فرج البدري بسوق الشيوخ في ذي قار".

واضاف، انه "تم العثور على عجلته الشخصية مركونة على الطريق العام قرب ناحية الفضيلية في المحافظة".

هذا وأختفى بظروف غامضة، يوم امس الثلاثاء، الناشط المدني فرج البدري بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.انتهى29/ص

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