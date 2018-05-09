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المالية تبين حقيقة قطع مخصصات القوات العسكرية والامنية العراقية
2018/05/09 | 13:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ نفت وزارة المالية الانباء التي اشارت لقطع مخصصات منتسبي القوات العسكرية والامنية بصنوفها في العراق.وذكر بيان للوزارة أنها استناداً الى توجيهات رئيس الوزراء ما زالت مستمرة بصرف كافة المخصصات لكافة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وباقي الجهات الامنية.واضافت ان دائرة المحاسبة ملتزمة بتمويل هذه المبالغ شهرياً ولم يتم ايقافها او تأخير صرفها.كما اكدت الوزارة على عدم وجود اي نيه لأيقاف صرف هذه المخصصات في ضوء تخصيصاتهم المرصدة في الموازنة

 

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