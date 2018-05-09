هبوط اسعار اليورو بالتزامن مع صعود الدولار بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي الايراني

2018/05/09 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة تراجع اليورو إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ بداية العام الحالي مع تزايد عدد المستثمرين المراهنين على صعود الدولار بسبب أسعار الفائدة الأعلى نسبيا، بينما تجد العملة الأمريكية دعما أيضا في انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي مع إيران.وبينما كان هناك حديث عن سعي المستثمرين وراء الملاذات الآمنة قبل […]

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