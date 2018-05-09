العبادي :سنعمل جاهدين من أجل إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2018/05/09 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 9 ماي 2018 - 2:01 م

الحلة/شبكة أخبار العراق- وصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، الى محافظة بابل، ضمن جولته الانتخابية التي زار خلالها أغلب المحافظات العراقية.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان مقتضب له اليوم، أن “رئيس مجلس الوزراء وصل الى محافظة بابل”.واشار المكتب الى ان العبادي تسلم خلال الزيارة ملف ادراج بابل على لائحة التراث العالمي.وعبّر العبادي عن فخره باستلام ملف إدراج بابل على لائحة التراث العالمي،والذي تم العمل عليه خلال الفترة الماضية مع المسؤولين عن هذا الملف عالميا بعد ان شهد تخريبا من قبل النظام السابق .واضاف ،خلال كلمته في تسليم ملف بابل على لائحة التراث العالمي انه ومثلما عملنا على إدراج الاهوار على لائحة التراث برغم الصعوبات وشكلنا لجنة بخصوصها فاننا سنعمل جاهدين من اجل إدراج بابل على لائحة التراث العالمي وسنشكل ايضا لجنة خاصة للعمل والمتابعة مع الجهات العالمية .وتابع ، عندما نذكر بابل فإن العالم يتذكر الحضارة واليوم ايضا نعلّم العالم البطولة لاننا بدأنا مرحلة العراق القوي الموحد المزدهر من خلال بطولات قواتنا.ونفى سيادته ما يتم ترويجه من قبل جهات بقطع مخصصات قواتنا البطلة، مبينا اننا في وقت انخفاض اسعار النفط وصعوبة تغطية التكاليف لم نقطع تلك المخصصات فكيف نقطعها اليوم، مشيرا الى ان قواتنا البطلة التي قامت بهذه البطولات سنبقى داعمين لها في كل المجالات بالتدريب والتجهيز لان امامنا عملا في مجال الإعمار والبناء والاستثمار والتنمية والاقتصاد وهو ما يتطلب توفير الامن .

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