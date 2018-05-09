2018/05/09 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويأتي إعلان الاتحاد الأسترالي بالتزامن مع ورود تقارير تحدثت عن اتفاق بين اللاعب الإسباني وفريق فيسل كوبي الياباني.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس رابطة الدوري الأسترالي، غريغ أوروك، قوله إن أربعة أندية أسترالية عبرت عن نيتها الاستفادة من صندوق مالي تم الإعلان عنه مؤخرا، قد يستخدم لاستقطاب لاعب مثل إنييستا.

وأضاف أوروك :"سنحدد مع الأندية كيفية المتابعة، هل سنستخدم الملايين مرة واحدة لجذب سمكة كبيرة أو توزيع المبلغ لاستقدام ثلاثة لاعبين أقل نوعية".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية سمت هذا الأسبوع الدوري الأسترالي كـ"وجهة مفضلة" لنجم خط الوسط، بالرغم من تقارير أشارت إلى قرب انضمامه إلى نادي فيسل كوبي الياباني.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الثلاثاء أن انييستا، بطل مونديال 2010، يتجه للانضمام إلى فيسل كوبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقابل راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.

وأكد الصحافي مانو كارينيو أن الاتفاق بين الطرفين قد حسم "كليا" على هامش مباراة الأحد في الدوري بين برشلونة وريال مدريد.

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