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عقوبة صادمة لـ
2018/05/09 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأصدرت لجنة المسابقات بالإتحاد الإسباتني قرارًا بمعاقبة روبيرتو لاعب برشلونة بالإيقاف لأربع مباريات إثر إعتدائه على مارسيلو في الكلاسيكو.

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