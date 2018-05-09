عقوبة صادمة لـ

2018/05/09 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأصدرت لجنة المسابقات بالإتحاد الإسباتني قرارًا بمعاقبة روبيرتو لاعب برشلونة بالإيقاف لأربع مباريات إثر إعتدائه على مارسيلو في الكلاسيكو.

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