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فيديو: الركنية التي أثارت الجدل بالدوري الأمريكي
2018/05/09 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – في لقطة مثيرة للجدل أثناء مباراة لوس أنجلوس جالاكس ونيويورك ريد بولز بالدوري الأمريكي تم تنفيذ ركلة ركنية بطريقة غريبة ومثيرة ولم يفهمها عشاق كرة القدم.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو للواقعة حيث تكدس اللاعبين في منطقة بعيدة عن مجال تنفيذ الركنية وهي اللقطة التي أثارت الجدل بطريقة غريبة.

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