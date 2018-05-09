رسميًا | عقوبة قاسية على روبيرتو بعد الطرد في الكلاسيكو

2018/05/09 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة سيرجي روبيرتو، مدافع برشلونة، عقب تعرضه للطرد المباشر في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

سيرجي روبيرتو اعتدى على مارسيلو، لاعب ريال مدريد، دون كرة في نهاية الشوط الأول ليحصل على ثاني بطاقة حمراء له مع برشلونة في الموسم الجاري.

وأوقف الاتحاد اللاعب لأربع مباريات والتي تتضمن مواجهة فياريال الليلة بجانب مباراتي ليفانتي وريال سوسيداد، كما لن يشارك في ذهاب السوبر الإسباني ضد إشبيلية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سبب العقوبة هو تقرير الحكم هيرنانديز هيرنانديز والذي ذكر فيه أن "روبيرتو اعتدى على مارسيلو بنية الإيذاء في موقف لم يكن هناك أي منافسة على الكرة".

وطبق الاتحاد البند الأول في المادة رقم 98 من لائحة العقوبات والتي تقتضي إيقاف اللاعب بين 4 إلى 12 مباراة.

كما يدفع برشلونة غرامة قدرها 1400 يورو بجانب 3005 يورو على اللاعب وفقًا للبندي الثاني والثالث في المادة 52 من اللائحة.

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