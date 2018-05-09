هذال الشبلي: رشحت في “سائرون” لأنها عابرة للطائفية.. واؤمن بالقطاع المشترك في تطوير الاقتصاد

2018/05/09 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد يعتقد المهندس هذال محمد الشبلي العامري، أن الترشيح للانتخابات النيابية يتوجب الدخول ضمن قائمة ذات توجه وطني لبناء دولة حديثة قائمة على أساس المواطنة والعدل والمساواة بين المواطنين.قال ذلك خلال حواره مع “الرشيد نيوز” جواباً على سؤال: لماذا سائرون؟ وأضاف الشبلي، أن “تحالف سائرون عابر للطائفية لما فيه من توجه حقيقي […]

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