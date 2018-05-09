عبدالخالق حسين - إنسحاب ترامب من الاتفاق النووي أسابه وتداعياته

2018/05/09 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين أسباب إنسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني كثيرة، وعلى رأسها ما يسمى بـ(عقدة أوباما).فمنذ بدء حملته الانتخابية عام 2015 ركز ترامب هجومه على كل ما حققه سلفه الرئيس السابق باراك أوباما من إنجازات، مثل برنامج الرعاية الصحية التي سميت بـ (Obama Care)، وتوقيع الاتفاق النووي مع إيران وغيرهما كثير، ووعد بإلغائهما.فمنذ تسلمه الرئاسة راح ترامب يعيد بمناسبة وبدونها، أن الجمهور ال......

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