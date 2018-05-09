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واع/المالية تنفي الغاء العبادي مخصصات الخطورة عن منتسبي القوات المسلحة
2018/05/09 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع/المالية تنفي الغاء العبادي مخصصات الخطورة عن منتسبي القوات المسلحة

09/05/2018 15:06:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/م.ا

نفت وزارة المالية،اليوم الأربعاء، الانباء التي تحدثت عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بالغاء مخصصات الخطورة عن منتسبي القوات المسلحة.

وذكر بيان للوزارة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أنها "تنفي ما تروج له بعض وسائل الاعلام عن الغاء العبادي مخصصات الخطورة عن ابناء القوات المسلحة".

وكانت وسائل إعلام تداولت انباء مفادها بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قرر الغاء مخصصات الخطورة لمنتسبي القوات المسلحة

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