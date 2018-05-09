ميركل: قدّمنا الدعم للبيشمركة وحققت النصر على داعش

2018/05/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل يوم الأربعاء ان قوات البيشمركة في إقليم كوردستان نجحت في التصدي لتنظيم داعش وايقافه.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، ان المانيا قدّمت الدعم العسكري لقوات البيشمركة، والتي بدروها حققت "النصر" على تنظيم داعش، مؤكدة ان بلادها ستستمر في دعم القوات الكوردية.

وكانت المانيا ساهمت بتدريب قوات البيشمركة، وتقديم الأسلحة اللازمة لها مع اجتياح تنظيم داعش لمناطق، ومدن تقدر مساحتها بثلثي العراق في صيف 2014.

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