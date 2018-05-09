2018/05/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-09 الساعة 14:48 (بتوقيت بغداد)

خاص ـ موازين نيوز

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الأربعاء، أن خطة التنمية الوطنية 2018-2022، تهدف لتحقيق إيرادات مالية تقدر بحوالي 440 ترليون دينار.

وقال الهنداوي، لـ/موازين نيوز/، إن "خطة التنمية الوطنية 2018-2022تهدف إلى أن يحصد العراق إيرادات مالية تقدر بحوالي 440 ترليون دينار خلال الخمس سنوات المقبلة"، لافتا إلى أنه "من بين هذه النسبة 70% من النفط والبقية واردات غير نفطية".

وأضاف، أن "الخطة تهدف كذلك إلى تحقيق حجم استثماري بقيمة حوالي 220 ترليون دينار"، مشيرا إلى أنها "أعطت القطاع الخاص مساحة في المشهد الاستثماري تبلغ 40% من حجم الاستثمارات مقابل 60% للقطاع العام".

وتابع المتحدث الرسمي، أن "الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في السنوات الخمس بنسبة 7%، بحسب توقعات لمنظمات اقتصادية عالمية".

وأشار الهنداوي، إلى أن "الخطة تتناول جميع قطاعات التنمية منها النفط والنقل والطاقة والزراعة والموارد المائية والبتروكيمياوية"، مردفا بالقول: "ففي مجال الطاقة تستهدف تحقيق 21 ألف ميغاواط ، وفي مجال النفط تستهدف الخطة الوصول لمعدل انتاج يبلغ 60 مليون برميل يوميا، وفي مجال الزراعة تستهدف زيادة المساحة الزراعية".

وأعلنت وزارة التخطيط، اليوم، اطلاق خطة التنمية الوطنية 2018-2022.انتهى29/أ43

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهنداوي: الخطة الخمسية تهدف تحقيق إيرادات مالية بقيمة 440 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهنداوي: الخطة الخمسية تهدف تحقيق إيرادات مالية بقيمة 440 ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).