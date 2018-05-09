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باحثون يكتشفون العلاقة بين انكسار القلب وخطر التعرض للوفاة
2018/05/09 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة اكتشف باحثون في الولايات المتحدة أن فقدان الزوج أو الزوجة ربما يزيد خطر تعرض الشريك للوفاة بنسبة تصل إلى 41 % خلال أول 6 أشهر من تعرضه لهذا الفقدان.

وتم التوصل لتلك النتيجة عبر دراسة أجريت في جامعة رايس بولاية تكساس وجاءت لتؤكد على حقيقة أن الحزن يؤثر على الصحة وأن […]

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