2018/05/09 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت "وول مارت" موافقتها على الاستحواذ على أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الهند "فليبكارت جروب" مقابل 16 مليار دولار.

وذكرت الشركة الأمريكية المالكة لسلسلة متاجر التجزئة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن الصفقة تعادل 77% من أسهم "فليبكارت جروب".

ومن المقرر أن توفر الصفقة لـ"وول مارت" سوق إلكتروني في الاقتصاد الذي يضم حوالي 1.3 مليار شخص.

وأضاف البيان أن باقي أعمال "فليبكارت" سيحتفظ بها حملة الأسهم الحاليين بما فيهم "بيني بانسل" المؤسس المشارك للشركة و"تيسنت" القابضة و"تيجر جلوبال مانجمنت" و"مايكروسوفت".

وقال "دوج ماكميلون" رئيس والمدير التنفيذي لشركة "وول مارت" إن الهند هي واحدة من أكثر أسواق التجزئة جاذبية في العالم نظراً لحجمها ومعدل نموها.

وكان سهم "وول مارت" أغلق جلسة أمس عند مستوى 85.74 دولار بارتفاع قدره 0.3%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وول مارت" تستحوذ على 77% من شركة هندية بـ16 ملياردولار) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وول مارت" تستحوذ على 77% من شركة هندية بـ16 ملياردولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).