بالفيديو: اتبع هذه الخطوات لتصوّت بنجاح يوم الإقتراع!

2018/05/09 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حقّ كلّ مواطن أن يعبّر عن رأيه بطريقة ديمقراطية ويدلي بصوته يوم الانتخابات ويختار من يستحق أن يمثله في البرلمان العراقي.يذكر أنّ 4 أيام فقط تفصلنا عن انتخابات العراق النيابية.

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