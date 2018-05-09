2018/05/09 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لن يجني منه أحد غير الدمار

بغداد/..



أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، ان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لن يجني منه أحد غير الدمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "وزارة الخارجية العراقية تتابع باهتمام بالغ التطورات الاخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي والذي يصب لصالح التصعيد الذي لن يجني منه احد غير الدمار وويلات الحروب التي عانت منها المنطقة كثيرا".

ودعا جميع الأطراف الى "بذل وسعها لتحاشي التداعيات المُحتملة، والحفاظ على ما تم التوصل اليه من نتائج ايجابية في هذا الملف المعقد والذي كان العراق من اول الدول التي رحبت بتوقيعه لما له من تأثير كبير على احلال السلام في الشرق الاوسط".

وتابع ان "الخارجية تعرب عن أسفها من موقف الرئيس الامريكي المتعجل وغير المحسوب، كما وترحب الخارجية العراقية بقرار بقاء الدول الخمس الاخرى في المجموعة على موقفها المعتدل في التمسك وعدم الانسحاب من الاتفاق والدفع باتجاه الحلول ذات الطابع الاممي وليس الفردي والذي يسهم في تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي والدولي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 8 آيار، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن لديه أدلة على أن إيران تسعى للحصول على قنبلة نووية.



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